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1 час назад

Модель Брук Эстель доказала хейтерам, что не пользуется фотошопом

Слово и Дело

В социальных сетях модель Брук Эстель за стройное тело обвиняли в использовании фотошопа. В очередном ролике в TikTok девушка развеяла возникшие слухи.

Брук Эстель доказала хейтерам, что не пользуется фотошопом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эстель опубликовала видео без фильтров и обработки. С его помощью модель доказала хейтерам, что не старается сделать свою фигуру идеальной с помощью специальных инструментов.

Для того, чтобы доказать это, Эстель поделилась фотографиями в белых шортах и верхе от купальника. Их она сопроводила саркастичной фразой, высмеивающей недоброжелателей. Помимо фото модель поделилась и личным видео в той же одежде, чтобы пользователи сравнили ее фигуру.

Многие поддержали блогера в комментариях и отметили ее красоту и фигуру. У Эстель более 40 тыс. подписчиков в соцсетях.

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