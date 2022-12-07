Брук Эстель доказала хейтерам, что не пользуется фотошопом

В социальных сетях модель Брук Эстель за стройное тело обвиняли в использовании фотошопа. В очередном ролике в TikTok девушка развеяла возникшие слухи.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Эстель опубликовала видео без фильтров и обработки. С его помощью модель доказала хейтерам, что не старается сделать свою фигуру идеальной с помощью специальных инструментов.

Для того, чтобы доказать это, Эстель поделилась фотографиями в белых шортах и верхе от купальника. Их она сопроводила саркастичной фразой, высмеивающей недоброжелателей. Помимо фото модель поделилась и личным видео в той же одежде, чтобы пользователи сравнили ее фигуру.