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2 часа назад

Актер Коул Спроус снял обложку португальского Vogue

Газета.Ru

Актер Коул Спроус выступил в роли фотографа декабрьского и январского выпуска португальской версии журнала Vogue. Об этом артист написал в своих социальных сетях.

Актер снял обложку португальского Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Съемки обложки проходили в лиссабонском парке, расположенном в районе Синтра. В роли цветка снялась модель Мэгги Маурер.

«Помимо того, что я заблудился в парке больше 15 раз, было абсолютным удовольствием превратить Мэгги в вечный цветок», — написал Спроус в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он поблагодарил всю команду, организовавшую съемки, а также графических дизайнеров, работавших над обложкой.

Португальский Vogue выпустил единый декабрьский и январский номер с четырьмя обложками.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что главреда Vogue Анну Винтур подозревают в романе с актером Биллом Найи.

Звёзды,Билл Найи,Анна Винтур,
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