Актер снял обложку португальского Vogue

Актер Коул Спроус выступил в роли фотографа декабрьского и январского выпуска португальской версии журнала Vogue. Об этом артист написал в своих социальных сетях.
Съемки обложки проходили в лиссабонском парке, расположенном в районе Синтра. В роли цветка снялась модель Мэгги Маурер.
«Помимо того, что я заблудился в парке больше 15 раз, было абсолютным удовольствием превратить Мэгги в вечный цветок», — написал Спроус в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Он поблагодарил всю команду, организовавшую съемки, а также графических дизайнеров, работавших над обложкой.
Португальский Vogue выпустил единый декабрьский и январский номер с четырьмя обложками.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что главреда Vogue Анну Винтур подозревают в романе с актером Биллом Найи.