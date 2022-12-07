Лили Коллинз вышла на премьере "Эмили в Париже" в платье Saint Lauren

Лили Коллинз появилась на красной дорожке перед премьерой третьего сезона «Эмили в Париже» в платье Saint Lauren с разрезами. Об этом пишет Eonline.

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В Париже в Театре Елисейских полей 6 декабря прошла премьера третьего сезона сериала «Эмили в Париже», который выйдет 21 декабря на Netflix. Для мероприятия актриса, сыгравшая главную роль, выбрала платье французского модного дома коричневого цвета. Платье с ромбовидным вырезом на животе имело объемные пышные рукава, длину в пол и рюши.

Лили Коллинз дополнила свой образ толстыми золотыми браслетами Cartier на манжетах, коричневой помадой, идеально сочетающейся с цветом платья, и прической с легкими кудрями.

На красной дорожке мероприятия также появилась актриса Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье и другие.