Селена Гомес раскрыла имя своей первой влюбленности

«Не могу сказать. Это не было тем, что ты имеешь в виду. Хорошо, что это был не он, потому что я, наверное, выглядела бы идиоткой», - с улыбкой ответила Гомес. Но Джимми не отставал и спросил, может ли Селена назвать Коула «любовью своей жизни». «Да, он был любовью моей жизни», - шутливо добавила в заключение артистка.