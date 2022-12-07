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23 минуты назад

Селена Гомес раскрыла имя своей первой влюбленности

Inc-News

«Избранником» певицы в 11-летнем возрасте оказался её коллега по сериалу Disney.

Селена Гомес раскрыла имя своей первой влюбленности
Фото: Inc-NewsInc-News

В детстве Селена Гомес была влюблена в Коула Спроуса. На днях звезда сериала «Убийства в одном здании» стала гостьей вечернего телешоу Джимми Фэллона и рассказала в беседе с ним о своём романтическом увлечении. С 2005-го по 2008-й гг. Гомес и Спроус снимались в подростковом сериале телеканала Disney «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди».

«Да, я была влюблена… и мой первый поцелуй был с его братом!», - сообщила Селена, далее пояснив, что «контакт» с братом Спроуса, Диланом, был прописан в сценарии. Здесь Фэллон решил сразу уточнить, надеялась ли юная актриса, что когда-нибудь на месте Дилана окажется всё-таки Коул.

«Не могу сказать. Это не было тем, что ты имеешь в виду. Хорошо, что это был не он, потому что я, наверное, выглядела бы идиоткой», - с улыбкой ответила Гомес. Но Джимми не отставал и спросил, может ли Селена назвать Коула «любовью своей жизни». «Да, он был любовью моей жизни», - шутливо добавила в заключение артистка.

Джимми Фэллон,
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