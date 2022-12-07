Дочь Пескова появилась на публике с обручальным кольцом

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 24-летняя Лиза, появилась на публике с обручальным кольцом на пальце. Об этом сообщает kp.ru.

В минувший вторник, 6 декабря, в киноцентре «Октябрь» в Москве прошла премьера фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Анны Мирохиной. В числе первых зрителей картины оказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его дочь Лиза. Последняя привлекла внимание журналистов своими кольцами. На безымянном пальце правой руки у Лизы заметили сразу два кольца: одно — тоненькое, с большим бриллиантом, напоминающее помолвочное, второе — похожее на обручальное (журналисты предположили, что это Love от Cartier).