Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 минуту назад

Дочь Дмитрия Пескова появилась на публике с обручальным кольцом на пальце

Газета.Ru

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 24-летняя Лиза, появилась на публике с обручальным кольцом на пальце. Об этом сообщает kp.ru.

Дочь Пескова появилась на публике с обручальным кольцом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший вторник, 6 декабря, в киноцентре «Октябрь» в Москве прошла премьера фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Анны Мирохиной. В числе первых зрителей картины оказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его дочь Лиза. Последняя привлекла внимание журналистов своими кольцами. На безымянном пальце правой руки у Лизы заметили сразу два кольца: одно — тоненькое, с большим бриллиантом, напоминающее помолвочное, второе — похожее на обручальное (журналисты предположили, что это Love от Cartier).

В сентябре этого года бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский сообщил о помолвке Лизы Песковой. Женихом дочери пресс-секретаря президента РФ был назван 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что нападающий «Динамо» Смолов расстался с внучкой Ельцина.

Звёзды,Ариан Романовский,Илья Куликов,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители