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31 минуту назад

Салтыкова рассказала, почему рассталась с Буре

Слово и Дело

Певица Ирина Салтыкова встречалась с хоккеистом Павлом Буре на протяжении четырех лет. Артистка рассказала, почему решила расстаться со своим избранником.

Салтыкова рассказала, почему рассталась с Буре
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Значительную роль в разрыве пары сыграла разница в возрасте и любовь Буре к женщинам. Да и предложение о замужестве Салтыковой долго не поступало. Однако артистка отметила, что все-равно не захотела бы заключать с ним брак, так как для подобного ей нужен человек популярнее, чем хоккеист. Об этом она рассказала в интервью Алене Жигаловой.

Более того, бывшие возлюбленные жили на две страны. Буре работал в США, а Салтыкова ездила с концертами по России.

Звёзды,Ирина Салтыкова,Павел Буре,
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