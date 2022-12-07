Салтыкова рассказала, почему рассталась с Буре

Певица Ирина Салтыкова встречалась с хоккеистом Павлом Буре на протяжении четырех лет. Артистка рассказала, почему решила расстаться со своим избранником.
Значительную роль в разрыве пары сыграла разница в возрасте и любовь Буре к женщинам. Да и предложение о замужестве Салтыковой долго не поступало. Однако артистка отметила, что все-равно не захотела бы заключать с ним брак, так как для подобного ей нужен человек популярнее, чем хоккеист. Об этом она рассказала в интервью Алене Жигаловой.
Более того, бывшие возлюбленные жили на две страны. Буре работал в США, а Салтыкова ездила с концертами по России.