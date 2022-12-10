Самые красивые женщины за последние 10 лет

Ежегодно журнал People совместно с экспертами выбирает самую красивую женщину года. "Рамблер" решил собрать женщин, внешность которых называли идеальной ежегодно за последние 10 лет.
Чаще всего в список попадают выдающиеся актрисы, певицы и модели. И если раньше список состоял исключительно из мировых знаменитостей, то в последнее время самыми красивыми женщинами могут стать модели и инфлюенсеры.
Самую красивую женщину года журнал выбирает с 1985 года. Также на него ориентируются и другие издания, публикуя подобные списки. Как правило, в список входит около 100 женщин. Тем не менее, их ранжируют в соответствии с их внешностью.
Критерии, по которым журнал определяет самую красивую женщину, остаются конфиденциальными. Однако поклонники заметили закономерность и отметили, что помимо внешности создатели рейтинга засчитывают успехи в своем деле.