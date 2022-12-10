Самые красивые женщины за последние 10 лет

Ежегодно журнал People совместно с экспертами выбирает самую красивую женщину года. "Рамблер" решил собрать женщин, внешность которых называли идеальной ежегодно за последние 10 лет.

1/10 Бейонсе, 2012 год. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Шарлиз Терон, 2013 год. Фото: globallookpress.com 3/10 Лупита Нионго, 2014 год. Фото: globallookpress.com 4/10 Сандра Буллок, 2015 год. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Дженнифер Энистон, 2016 год. Фото: globallookpress.com 6/10 Джулия Робертс, 2017 год. Фото: globallookpress.com 7/10 Пинк, 2018 год. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Дженнифер Гарнер, 2019 год. Фото: globallookpress.com 9/10 Белла Хадид, 2020 год. Фото: globallookpress.com 10/10 Лалиса Манобан, 2021 год. Фото: Соцсети

Чаще всего в список попадают выдающиеся актрисы, певицы и модели. И если раньше список состоял исключительно из мировых знаменитостей, то в последнее время самыми красивыми женщинами могут стать модели и инфлюенсеры.

Самую красивую женщину года журнал выбирает с 1985 года. Также на него ориентируются и другие издания, публикуя подобные списки. Как правило, в список входит около 100 женщин. Тем не менее, их ранжируют в соответствии с их внешностью.