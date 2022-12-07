В Москве госпитализировали отца Киркорова

В Москве госпитализировали отца поп-исполнителя Филиппа Киркорова, певца Бедроса Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Артиста доставили в одну из московских больниц с пневмотораксом, который характеризуется паталогическим скоплением воздуха в плевральной полости и нарушением вентиляционной функции легких. Исполнителю вызвали скорую домой, после чего было принято решение отправить его в стационар.

Весной сообщалось, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. У артиста была диагностирована хроническая сердечная недостаточность. Его направили на лечение в Третий Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.