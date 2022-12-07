Зачем Жуков заставляет детей работать

Сергей Жуков уже не первый год считается одним из самых востребованных певцов. Кумир 90-х успешно зарабатывает на ностальгии своих поклонников. Мог бы и собственным детям ни в чем не отказывать. Но он вместе с женой Региной решил приучать отпрысков с юных лет к труду.

- Это абсолютно правильный подход к воспитанию детей, который демонстрирует им, что деньги не растут на деревьях и не появляются сами собой на банковских счетах и в кошельках родителей, - считает психолог Ольга Романив. - Чем раньше ребенок осознает, что за любой суммой стоит труд, тем быстрее он вырастает в более самостоятельную и ответственную личность, которая понимает, что для того, чтобы что-то получить, нужно приложить усилия. Часто в семьях, где нет особых материальных трудностей, дети вырастают достаточно легкомысленными в финансовом плане. Родителям «жалко» своих детей, они стараются от всего их оградить. А потом, спустя энное количество лет, начинают удивляться тому, что взрослый сын продолжает сидеть у них на шее: получив платное образование, он никак не может найти работу по душе.