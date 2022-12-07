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1 час назад

Зачем Жуков заставляет детей работать

Мир новостей

С деньгами у него все в порядке. Но своих наследников артист держит в ежовых рукавицах: на карманные расходы они с младых ногтей зарабатывают сами.

Зачем Жуков заставляет детей работать
Фото: Мир новостейМир новостей

Сергей Жуков уже не первый год считается одним из самых востребованных певцов. Кумир 90-х успешно зарабатывает на ностальгии своих поклонников. Мог бы и собственным детям ни в чем не отказывать. Но он вместе с женой Региной решил приучать отпрысков с юных лет к труду.

У лидера Жукова и его супруги подрастают дочка Ника (14 лет) и два сына - Энджел (12) и Мирон (8). Все они подрабатывают в разных местах.

- Мелкий Мирошка идет с Региной в кондитерскую (семья владеет сетью кафе. - Ред.), садится с девчонками-декораторами за пряники и делает глаза снеговикам. Сколько сделал - столько получил, - рассказывает строгий папа. - Энджел озвучивает много сказок, передач. Там платят зарплату.

- Это абсолютно правильный подход к воспитанию детей, который демонстрирует им, что деньги не растут на деревьях и не появляются сами собой на банковских счетах и в кошельках родителей, - считает психолог Ольга Романив. - Чем раньше ребенок осознает, что за любой суммой стоит труд, тем быстрее он вырастает в более самостоятельную и ответственную личность, которая понимает, что для того, чтобы что-то получить, нужно приложить усилия. Часто в семьях, где нет особых материальных трудностей, дети вырастают достаточно легкомысленными в финансовом плане. Родителям «жалко» своих детей, они стараются от всего их оградить. А потом, спустя энное количество лет, начинают удивляться тому, что взрослый сын продолжает сидеть у них на шее: получив платное образование, он никак не может найти работу по душе.

Звёзды,Ольга Романив,Сергей Жуков,
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