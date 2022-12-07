Из красавицы в чудовище: как выглядела Вильденштейн до операций

В наш век мало кого можно удивить пластическими операциями или «уколами красоты». Но Джоселин Вильденштейн, которая решила превратить себя в «женщину-кошку», это удается. К чему привела одержимость изменять свое лицо и как Джоселин все, что имела?

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Нежная блондинка и первая любовь

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Джоселин Дайан Периссе родилась в 1940 году в Швейцарии и росла в самой обычной семье. Известно, что ее отец был торговцем одеждой. Но в 17 лет жизнь молодой девушки сильно изменилась. Она встретила продюсера Сирила Пиге, который и открыл ей мир богатства и роскоши. Роман с продюсером оказался не долговечным и Джоселин переехала в Париж, где вскоре стала жить с кинорежиссером Серджио Гобби. Во время жизни в Париже девушку совершенно не интересовало образование, ее увлек мир гламура. О карьере будущая женщина-кошка и не хотела думать, ведь была абсолютно уверена, что имеет множество талантов, среди которых она особо выделяла декораторство. Джоселин даже решила, что, возможно, она слишком хороша в этом. Свое время она уделяла, в основном, походам по салонам красоты, но также девушка научилась охотиться и управлять самолетом. За время отношений с Гобби девушка успела страстно влюбиться в Африку, куда кинорежиссер не раз брал ее по работе. Именно новое увлечение охотой и Африкой свело ее с будущим мужем. Приятель Джоселин, саудовский продавец оружия Аднан Хашогги, пригласил ее на охоту в семейное ранчо Вильденштейнов. Отказаться от такого предложения она, конечно, не могла. Там Джоселин и встретила Алека Вильденштейна. Страсть между ними вспыхнула с первого взгляда, хотя оба и находились в отношениях. Алек был арт-дилером и вскоре после знакомства прилетел в Париж, где пригласил на свидание Джоселин. Ослепленный страстью, уже на четвертой встрече он сделал ей предложение руки и сердца. Девушка, конечно, согласилась.

Замужество и первая из операций

Пара сыграла целые две свадьбы: одну в Лас-Вегасе, вторую в Лозанне. Жизнь молодоженов была практически идеальна, а рождение двух детей только укрепило их счастье. Однажды, во время вечернего разговора, Алек поделился с супругой, что хочет сделать операцию и убрать мешки под глазами. Пара договорилась сделать это вместе. Эта операция стала первой в бесчисленной череде вмешательств во внешность Джоселин. Что побудило ее к тому, чтобы начать превращать себя в «женщину-кошку» неизвестно, но самой часто упоминаемой является версия, что таким образом она хотела удержать богатого мужа рядом, потому что тому очень нравились кошки и рыси. Джоселин беспокоило, что рядом с Алеком всегда много молодых девушек, которым он уделяет внимание. Как оказалось, меры Джоселин не знает не только в операциях, но и в декораторстве жилища. Например, около бассейна на ранчо Ол-Джоги, женщина решила сделать пуленепробиваемую стеклянную пещеру, где поселила двух тигров. А в семейном таунхаусе Вильденштейнов в Нью-Йорке некоторое время жила рысь. Все это время Джоселин не переставала делать пластические операции и уколы «красоты». По словам мужа, она стала просто одержима этим. Женщина успела потратить на свои преображения не менее 4 миллионов долларов, но ее лицо все меньше и меньше нравилось мужу. В начале 90-х отношения супругов начали серьезно портиться. Кроме увлечения Африкой у них не осталось ничего общего. Алек практически не скрывал своих связей с молодыми девушками, но Джоселин была готова закрыть на это глаза.

Развод и суд

Последней каплей терпения для Джоселин стало то, что она поймала мужа на измене с поличным. Во время путешествия по Кении она получила сообщение от Алека, что ей не стоит возвращаться в семейный таунхаус в Нью-Йорке. Супруга же сделала совсем наоборот и поспешила туда и застала мужа с молодой моделью Инес Мисан. Разразился страшный скандал, во время которого Алек выхватил пистолет и наставил его на Джоселин. После всего этого начался долгий и мучительный бракоразводный процесс, по итогам которого Джоселин получила 2,5 млрд долларов. Также суд обязал 13 лет платить Вильденштейна каждый год по 100 миллионов долларов отступных.

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