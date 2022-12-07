Бузова заявила о желании выйти замуж до конца года

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что хотела бы выйти замуж в 2022 году. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Смущает, конечно, что остается полтора месяца до Нового года», — отметила Бузова в ноябре. Также артистка добавила, что не всегда может выбрать кавалера рациональным способом. По ее мнению, «если сердце екает», то критерии и ожидания от ухажера уходят на второй план. Ведущая заявила, что разум не всегда играет главную роль при поиске партнера.