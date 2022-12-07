Бузова заявила о желании выйти замуж до конца года

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что хотела бы выйти замуж в 2022 году. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Смущает, конечно, что остается полтора месяца до Нового года», — отметила Бузова в ноябре. Также артистка добавила, что не всегда может выбрать кавалера рациональным способом. По ее мнению, «если сердце екает», то критерии и ожидания от ухажера уходят на второй план. Ведущая заявила, что разум не всегда играет главную роль при поиске партнера.
Ранее певица Анита Цой призвала Бузову срочно выйти замуж. Артистка считает, что главное «не пропустить момент», так как в сорок лет звезда уже станет «старой бабкой».