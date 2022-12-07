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44 минуты назад

Бузова заявила о желании выйти замуж до конца 2022 года

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что хотела бы выйти замуж в 2022 году. Об этом сообщает «Пятый канал».

Бузова заявила о желании выйти замуж до конца года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Смущает, конечно, что остается полтора месяца до Нового года», — отметила Бузова в ноябре. Также артистка добавила, что не всегда может выбрать кавалера рациональным способом. По ее мнению, «если сердце екает», то критерии и ожидания от ухажера уходят на второй план. Ведущая заявила, что разум не всегда играет главную роль при поиске партнера.

Ранее певица Анита Цой призвала Бузову срочно выйти замуж. Артистка считает, что главное «не пропустить момент», так как в сорок лет звезда уже станет «старой бабкой».

Звёзды,Анита Цой,Ольга Бузова,
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