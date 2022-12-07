Как выглядит роскошный загородный дом Собчак: фото

Ну как можно уехать из страны, в которой у тебя стоит такой дворец? Журналистка поразила подписчиков фотографиями нового жилища на Рублевке, которое строилось аж 3 года. Видно, что Ксения вложила в семейное гнездышко с Богомоловым не только всю душу, но и уйму денег.

Фото: Super.ru Super.ru

Коттедж получился роскошным! И хотя Собчак показала лишь малую часть дома, даже этого хватит, чтобы восхититься его интерьером. Благородная отделка из натурального дерева и мрамора, панорамные окна в пол и просторный балкон на втором этаже — в общем, лучше один раз увидеть.

Не хотим вас лишний раз расстраивать, но в таунхаусе площадью 320 квадратных метров хватило места еще и для бассейна, спортзала и просторной террасы. Соседи у журналистки тоже будут не простые, а «золотые»: Ирина Дубцова и Сергей Лазарев.