Джигурда назвал построенные на сексе отношения "антигарантом" крепкого романа

Актер и певец Никита Джигурда рассказал в беседе с «Пятым каналом», как относится к отношениям, которые построены только на сексе.

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Джигурда считает, что только сексуальные отношения являются «антигарантией» крепкого романа. По его мнению, женщина может «привязать мужчину сексом» на время, но не навсегда. Актер считает, что в пример стоит брать звезд Голливуда, которые зачастую выбирают жен не из-за внешности.

«В итоге он (мужчина) уйдет к женщине, которая не так сексуальна, но мужчина будет любить ее не только своим междуножным прибором, но и сердцем и душой», — объяснил артист.