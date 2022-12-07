Джигурда назвал построенные на сексе отношения "антигарантом" крепкого романа

Актер и певец Никита Джигурда рассказал в беседе с «Пятым каналом», как относится к отношениям, которые построены только на сексе.
Джигурда считает, что только сексуальные отношения являются «антигарантией» крепкого романа. По его мнению, женщина может «привязать мужчину сексом» на время, но не навсегда. Актер считает, что в пример стоит брать звезд Голливуда, которые зачастую выбирают жен не из-за внешности.
«В итоге он (мужчина) уйдет к женщине, которая не так сексуальна, но мужчина будет любить ее не только своим междуножным прибором, но и сердцем и душой», — объяснил артист.
Ранее Джигурда подтвердил слухи о новом романе. В сети появился ролик с поцелуем блогерши Ирэн Волынской и артиста. Девушка заявила, что у нее с актером «конфетно-букетный период».