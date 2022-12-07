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1 час назад

Анастасия Волочкова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Мария Иглина

Балерина Анастасия Волочкова пожаловать на серьезные проблемы со здоровьем. Подробностями звезда поделилась в своих социальных сетях.

Так, из-за больших физических нагрузок у балерины случился сильнейший спазм в спине. По словам Волочковой, порой ей даже было тяжело дышать.

Волочкова раскрыла свою главную вредную привычку

И тогда артистка обратилась к специалисту, который обладает особой методикой правки позвоночника, поскольку боялась, что спазмы могут повлиять на ее дальнейшие выступления:

"Я не могла репетировать 4 дня. А этот мастер за пару проведенных сеансов устранил боль в моей спине".

Ранее Анна Семенович намекнула на скорую свадьбу.

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