Балерина Анастасия Волочкова пожаловать на серьезные проблемы со здоровьем. Подробностями звезда поделилась в своих социальных сетях.

Так, из-за больших физических нагрузок у балерины случился сильнейший спазм в спине. По словам Волочковой, порой ей даже было тяжело дышать.

И тогда артистка обратилась к специалисту, который обладает особой методикой правки позвоночника, поскольку боялась, что спазмы могут повлиять на ее дальнейшие выступления:

"Я не могла репетировать 4 дня. А этот мастер за пару проведенных сеансов устранил боль в моей спине".