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1 час назад

Дима Билан решил приобрести фамильное гнездо под Казанью

Eva.ruиещё 1

Заслуженный артист РФ Дима Билан поделился трогательной историей о своей поездке в Казань и поисках дома, в котором провел детство.

Дима Билан решил приобрести фамильное гнездо под Казанью
Фото: Eva.ruEva.ru

Дима Билан и Люся Чеботина устроили живую премьеру совместного трека «Секрет на двоих» в гостях у драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

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Первым появился в студии Дима, и в ожидании Люси Чеботиной рассказал о планах по приобретению дома в селе Пестрецы. Родился певец в Карачаево-Черкесии, а совсем маленьким переехал с семьей в Набережные Челны. В селе под Казанью жили его бабушка и дедушка, к которым он приезжал каждое лето.

«Меня просто потянуло туда, лет 20 там не был. На дом я давно глаз положил, сейчас узнаю, возможно ли его как-то выкупить. Хочется сделать фамильное гнездо, чтобы все родственники, двоюродные, троюродные, приезжали туда и отдыхали душой», — поделился мечтой певец.

Пока Люся Чеботина добиралась до студии, Дима Билан успел также рассказать подробности о дуэте. По словам Димы, инициатором была именно Люся, которая написала музыку для трека «Секрет на двоих».

«Она меня в нем увидела, услышала. Я послушал эту музыку два дня и сказал «да». Она автор песни, она имеет право вето, право принимать решения», — отметил Дима Билан.

Трек «Секрет на двоих» — о сложных взаимоотношениях. Дуэт получился огненный. Артисты отлично дополняют друг друга на сцене, да и в жизни неплохо ладят. Недаром на день рождения, по словам Люси, Дима подарил ей крутые сережки. А 24 декабря день рождения отпразднует уже он сам.

«Искренность — это самое дорогое сегодня», — ответил Билан на вопрос, какой подарок он ждет. — «Ну, или хотя бы не меньше того, что я тебе на день рождения подарил».

Планами на новогодний отдых Дима Билан делиться не стал, заявил, что у него много работы. Два альбома готовятся к выходу в следующем году. Идет также подготовка к шоу 14 февраля в Crocus City Hall.

«У меня реально каша в голове, столько треков, столько музыки», — признался музыкант.

У Люси Чеботиной самый глобальный из новогодних планов — поставить елку дома.

«У меня ее не было несколько лет. Я хочу, спустя годы, наконец-то это сделать», — поделилась Люся.

Звёзды,Дима Билан,
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