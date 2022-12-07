Певица Штурм раскрыла гонорары Пьехи в СССР

Певица Наталия Штурм рассказала, какими могли быть гонорары советских артистов. Слова звезды приводит издание "Слово и дело".
По словам Штурм, во времена СССР артисты были достаточно богаты, поскольку много работали:
"Сам Кобзон рассказывал, что концертов за день могло быть семь-восемь, в праздники — больше. Самая высокая ставка была у народницы Людмилы Зыкиной — 300 рублей за концерт. Эдита Пьеха получала 19 рублей за концерт".
Также отмечается, что за выпуск музыкальных пластинок артисты получали совсем небольшие гонорары.