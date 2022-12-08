Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+11° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
2 часа назад

Кармен Электра появилась на публике в топе от бикини

Lenta.ruиещё 1

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Page Six.

Кармен Электра появилась на публике в топе от бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

50-летняя знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в обтягивающей черной юбке и топе от бикини, украшенном обилием сияющих стразов. При этом образ звезды киноленты «Спасатели Малибу» дополнили открытые босоножки, серебряные кольца, круглые серьги и сумка.

Lenta.ru

Визажисты сделали акцент на глаза, сделав ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы и уложили их в высокий тугой хвост.

Звёзды,Бикини,Кармен Электра,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители