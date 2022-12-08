Кармен Электра появилась на публике в топе от бикини

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

50-летняя знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в обтягивающей черной юбке и топе от бикини, украшенном обилием сияющих стразов. При этом образ звезды киноленты «Спасатели Малибу» дополнили открытые босоножки, серебряные кольца, круглые серьги и сумка.

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