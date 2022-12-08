Кармен Электра появилась на публике в топе от бикини

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Page Six.
50-летняя знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в обтягивающей черной юбке и топе от бикини, украшенном обилием сияющих стразов. При этом образ звезды киноленты «Спасатели Малибу» дополнили открытые босоножки, серебряные кольца, круглые серьги и сумка.
Визажисты сделали акцент на глаза, сделав ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы и уложили их в высокий тугой хвост.