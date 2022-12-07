Бородина уличила Довлатову во лжи после слов о беременности Орловой

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram ответила Алле Довлатовой после того, как та усомнилась в искренности слов Ольги Орловой о собственной беременности.
"Вы во всем видите вранье, потому что сами много врете! Поработайте с этим! Вам все время чудится, да кажется, вы уверены в том, что чувствами чужих людей можно играть, как захочется. Зачем вы трогаете беременную?!" - возмутилась Бородина.
Она предположила, что Довлатовой "захотелось хайпа". Бородина напомнила, что сама радиоведущая родила в 43 года. В связи с этим, по мнению телеведущей, Довлатовой не стоит удивляться беременности 45-летней Орловой, которую часть пытаются заподозрить в использовании услуг суррогатной матери.
"Врать нехорошо! Если помогает суррогатная мать, я считаю нужно честно об этом говорить! Обо всем нужно говорить честно! Иначе не будет доверия у аудитории", - говорила Довлатова о беременности Орловой.