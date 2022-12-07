Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео

«У меня бывает моменты, когда я лежу, винчиком припивая, и начинаю ностальгировать, пересматривать — и я смотрю и думаю, как это круто, я же там настоящая, живая», — ответила ведущая на вопрос гости передачи блогерши Anastasiz о том, бывает ли ей стыдно за свой старый контент.