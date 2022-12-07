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37 минут назад

Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео

Lenta.ruиещё 1

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала об эмоциях, которые она испытывает при просмотре своих старых видео. В выпуске проекта Agentshow, доступном на YouTube, она призналась, что ей никогда не стыдно за ее ролики.

Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У меня бывает моменты, когда я лежу, винчиком припивая, и начинаю ностальгировать, пересматривать — и я смотрю и думаю, как это круто, я же там настоящая, живая», — ответила ведущая на вопрос гости передачи блогерши Anastasiz о том, бывает ли ей стыдно за свой старый контент.

Ивлеева отметила, что при просмотре старых видео ей нравится оценивать свой профессиональный рост и наблюдать изменения в себе.

«Клево, когда ты можешь посмотреть, какой рост произошел за это время, что изменилось, что стало лучше, что стало хуже. Это супер», — пояснила она.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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