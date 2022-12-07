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1 час назад

56-летняя Синди Кроуфорд отправилась на шопинг без макияжа и укладки

Газета.Ru

Супермодель Синди Кроуфорд опубликовала фотографию без макияжа, фильтров и укладки на шопинге с мужем. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Синди Кроуфорд отправилась на шопинг без макияжа и укладки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

56-летняя модель снялась в джинсах, рубашке и жилете на фоне живых елок в магазине. Вместе с мужем она отправилась на шопинг. На снимке она позировала без макияжа и укладки. Несмотря на возраст, Синди Кроуфорд продолжает заниматься модельной деятельностью.

В ноябре Синди Кроуфорд появилась на обложке журнала Vogue Polska, а также снялась в нижнем белье для издания Haute Living.

Дочь Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, уверенно идет по стопам матери. В августе Кайя снялась в рекламной кампании Celine, а в сентябре украсила обложку журнала Flaunt. Когда ей исполнилось 16 лет, она впервые вышла на подиум на показе Calvin Klein в Нью-Йорке, и с тех пор регулярно принимает участие в мировых Неделях моды.

Звёзды,Кайя Гербер,Синди Кроуфорд,
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