Синди Кроуфорд отправилась на шопинг без макияжа и укладки

Супермодель Синди Кроуфорд опубликовала фотографию без макияжа, фильтров и укладки на шопинге с мужем. Снимками она поделилась в социальных сетях.
56-летняя модель снялась в джинсах, рубашке и жилете на фоне живых елок в магазине. Вместе с мужем она отправилась на шопинг. На снимке она позировала без макияжа и укладки. Несмотря на возраст, Синди Кроуфорд продолжает заниматься модельной деятельностью.
В ноябре Синди Кроуфорд появилась на обложке журнала Vogue Polska, а также снялась в нижнем белье для издания Haute Living.
Дочь Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, уверенно идет по стопам матери. В августе Кайя снялась в рекламной кампании Celine, а в сентябре украсила обложку журнала Flaunt. Когда ей исполнилось 16 лет, она впервые вышла на подиум на показе Calvin Klein в Нью-Йорке, и с тех пор регулярно принимает участие в мировых Неделях моды.