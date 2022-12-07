Синди Кроуфорд отправилась на шопинг без макияжа и укладки

Супермодель Синди Кроуфорд опубликовала фотографию без макияжа, фильтров и укладки на шопинге с мужем. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

56-летняя модель снялась в джинсах, рубашке и жилете на фоне живых елок в магазине. Вместе с мужем она отправилась на шопинг. На снимке она позировала без макияжа и укладки. Несмотря на возраст, Синди Кроуфорд продолжает заниматься модельной деятельностью.

В ноябре Синди Кроуфорд появилась на обложке журнала Vogue Polska, а также снялась в нижнем белье для издания Haute Living.