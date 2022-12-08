Ефременкова рассказала о проблемах со здоровьем после родов

Экс-участница "Дома-2" Юлия Ефременкова пожаловалась в социальных сетях на проблемы со здоровьем после родов. Ефременкова сообщила, что у нее появились осложнения после эпидуральной анестезии. У блогерши часто болит поясница. Ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур отправил девушку на лечебный массаж, чтобы исправить недуг.

В сентябре Ефременкова родила сыновей-близнецов. Свет-Амур сообщил, что с блогершей и их малышами все хорошо. Он назвал любимую "умничкой". Известно, что пара не торопится жениться. Ефременкова рассказывала, что выйдет замуж за возлюбленного, когда дети родятся и чуть подрастут.