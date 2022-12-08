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1 час назад

Алибасов вспомнил, как ущипнул Распутину при знакомстве

Газета.Ru

Продюсер Бали Алибасов в шоу "Секрет на миллион" рассказал о первой встрече с певицей Машей Распутиной.

Алибасов вспомнил, как ущипнул Распутину при знакомстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Нашу первую встречу помню как вчера! Во-первых, я ущипнул тебя за [попу]", - вспомнил шоумен. Исполнительница подтвердила его слова и добавила, что Алибасов действительно "делал вот такие комплименты".

Сейчас Маша Распутина замужем за Виктором Захаровым. Бари Алибасов в прошлом году официально развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Некоторое время назад начали распространяться слухи, что продюсер намерен вступить в брак со своей сиделкой, однако он опроверг эту информацию и рассказал, что у женщины уже есть супруг.

Звёзды,Виктор Захаров,Бари Алибасов,
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