Пелагея показала лицо без макияжа

Российская певица Пелагея Телегина, выступающая под одноименным псевдонимом, показала естественную внешность и порадовала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена в белом халате вместе с дочерью Таисией. При этом на размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а волосы аккуратно убраны назад.

«Дома после съемок», — подписала звезда публикацию, которая набрала более 12,8 тысячи лайков.

Lenta.ru