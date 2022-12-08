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57 минут назад

Пелагея показала лицо без макияжа

Lenta.ruиещё 2

Российская певица Пелагея Телегина, выступающая под одноименным псевдонимом, показала естественную внешность и порадовала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена в белом халате вместе с дочерью Таисией. При этом на размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует косметика, а волосы аккуратно убраны назад.

«Дома после съемок», — подписала звезда публикацию, которая набрала более 12,8 тысячи лайков.

Lenta.ru

Поклонники восхитились внешним видом певицы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Пелагея, вы и без макияжа прекрасно выглядите», «Вы такая настоящая. Редкость видеть звезд в домашней обстановке», «Поля без макияжа как 18-летняя девушка», «Пелагея еще краше без макияжа», «Вам не нужна косметика совсем. Природа накрасила», — высказывались они.

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