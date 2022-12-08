Дочери Брюса Уиллиса поделились свежими снимками отца

Прошло девять месяцев с шокирующего заявления актера: из-за редкого заболевания Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино. Поклонники уж было подумали, что звезда совсем исчезнет из поля зрения, но это не в стиле «крепкого орешка».

Фото: Super.ru Super.ru

Брюс периодически попадает в объективы папарацци, а его дочери время от времени делятся свежими семейными фотографиями. Кажется, актер вовсю наслаждается свободным временем!

Super.ru

В своем блоге 28-летняя Талула Уиллис выложила снимки с семейного ужина. На фото девушка вместе с отцом, мамой Деми Мур и любимым питомцем.

«Я люблю своих родителей и свою семью — я люблю, я люблю, я люблю!» — написала Талула.

Super.ru