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3 часа назад

Дочери Брюса Уиллиса поделились свежими снимками больного отца

Super.ru

Прошло девять месяцев с шокирующего заявления актера: из-за редкого заболевания Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино. Поклонники уж было подумали, что звезда совсем исчезнет из поля зрения, но это не в стиле «крепкого орешка».

Дочери Брюса Уиллиса поделились свежими снимками отца
Фото: Super.ruSuper.ru

Брюс периодически попадает в объективы папарацци, а его дочери время от времени делятся свежими семейными фотографиями. Кажется, актер вовсю наслаждается свободным временем!

Super.ru

В своем блоге 28-летняя Талула Уиллис выложила снимки с семейного ужина. На фото девушка вместе с отцом, мамой Деми Мур и любимым питомцем.

«Я люблю своих родителей и свою семью — я люблю, я люблю, я люблю!» — написала Талула.

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Застолье запечатлела еще одна дочь Деми и Брюса, 31-летняя Скаут. На фото попала и молодая жена актера, 44-летняя фотомодель Эмма Хеминг. В общем, за Брюса мы спокойны.

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