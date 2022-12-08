Самойловой подарили свадебное платье за 2,5 миллиона рублей

"Я объездила половину свадебных салонов в Москве, смирилась, что ничего не нравится. Однажды вечером увидела в блоге платье своей мечты, но не знала дизайнера и стоимость, сохранила его себе в картинках. На следующее утро моя помощница пишет, что бренд хотел бы сотрудничать со мной и прислать в подарок платье. Она присылает фото, а это то самое платье мечты. Наряд создан из тысячи кристаллов, которые сшиваются вручную. Стоимость изделия — 2,5 млн рублей", — рассказала Самойлова.