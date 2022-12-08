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3 часа назад

Оксане Самойловой подарили свадебное платье за 2,5 миллиона рублей

Газета.Ruиещё 1

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала, как выбрала платье на торжество, а дизайнер подарил ей его. Историей она поделилась в социальных сетях.

Самойловой подарили свадебное платье за 2,5 миллиона рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я объездила половину свадебных салонов в Москве, смирилась, что ничего не нравится. Однажды вечером увидела в блоге платье своей мечты, но не знала дизайнера и стоимость, сохранила его себе в картинках. На следующее утро моя помощница пишет, что бренд хотел бы сотрудничать со мной и прислать в подарок платье. Она присылает фото, а это то самое платье мечты. Наряд создан из тысячи кристаллов, которые сшиваются вручную. Стоимость изделия — 2,5 млн рублей", — рассказала Самойлова.

Оксана Самойлова и Джиган официально зарегистрировали свои отношения 12 декабря 2012 года. После росписи они отметили это событие с родителями в ресторане.

Спустя десять лет супруги решили устроить торжественную свадебную церемонию для друзей и близких.

Напомним, что пара воспитывает четверых детей: 11-летнюю Ариелу, 8-летнюю Лею, 5-летнюю Майю и 2-летнего Давида. В 2020 году супруги едва не развелись: Самойлова подала заявление в суд, однако позже забрала его.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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