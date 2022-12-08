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8 декабря

64-летняя Мадонна в кружевной балаклаве и с плеткой в зубах снялась на кровати

Газета.Ruиещё 2

Американская певица Мадонна устроила фотосессию на кровати и снялась в кружевной балаклаве, боди и с плеткой в зубах.

Мадонна в кружевной балаклаве снялась на кровати
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Снимками она поделилась в социальных сетях. 64-летняя певица позировала в кружевном боди, балаклаве, брюках из вельвета и с кожаной плеткой в зубах. Образ дополнили крупные цепи с подвесками на шее, браслеты и солнечные очки в узкой оправе. Мадонна снялась на кровати в одной из спален дома.

Газета.Ru

Провокационный образ певицы оценили не все поклонники. "Что ты делаешь? Ты потрясающая певица, и тебе не надо делать все это с собой. Из-за этого ты выглядишь старой", "Мадонна, остановись", "Эстетика субъективна, но это уже перебор", "Она пугает детей и теряет поклонников быстрее, чем Титаник ушел под воду", "Мадонна, хватит ботокса и видео, выпусти новый альбом", "Что случилось с Мадонной? Она сошла с ума, а была моей любимой певицей", — написали фанаты в комментариях.

Звёзды,Мадонна,
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