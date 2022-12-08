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2 часа назад

Дочь больного актера Брюса Уиллиса показала его свежие снимки

Катерина Саломе

Девять месяцев назад актер Брюс Уиллис заявил о редком заболевании — афазиии, из-за которого прекращает свою карьеру. Тем не менее из объективов папарации артист не пропал.

Дочь больного Брюса Уиллиса показала его свежие снимки
Фото: СоцсетиСоцсети

Кроме того, следить за его жизнью можно благодаря активностям в соцсетях его дочерей. Они регулярно публикуют его свежие кадры в своих аккаунтах.

Соцсети

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Так, в своем блоге 28-летняя звездная наследника Талула Уиллис поделилась кадрами с семейного ужина. На фото запечатлены Брюс Уиллис, его бывшая возлюбленная Деми Мур и домашний питомец.

«Я люблю своих родителей и свою семью — я люблю, я люблю, я люблю!» — написала Талула.

Ранее мы писали о том, что Сталлоне высказался о борьбе Уиллиса с афазией.

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