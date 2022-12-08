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1 час назад

Бузова пришла на дискотеку в кожаных трусах

Lenta.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова пришла на дискотеку в кожаных трусах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость посетила новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Поп-исполнительница пришла на мероприятие в топе со стразами и брюках с вырезом спереди, демонстрирующем кожаные трусы-шорты черного цвета. Образ звезды также дополнили босоножки на массивном каблуке, перчатки длиной выше локтя, оформленные бахромой, и колье.

Визажисты сделали в макияже акцент на глазах, нанеся сверкающие тени. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы телезвезды в кудри и собрали их в тугой высокий хвост.

Звёзды,Елка,Ольга Бузова,
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