Бузова пришла на дискотеку в кожаных трусах

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость посетила новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Поп-исполнительница пришла на мероприятие в топе со стразами и брюках с вырезом спереди, демонстрирующем кожаные трусы-шорты черного цвета. Образ звезды также дополнили босоножки на массивном каблуке, перчатки длиной выше локтя, оформленные бахромой, и колье.