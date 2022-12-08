Пэрис Хилтон готовится к процедуре ЭКО

Американская модель и актриса Пэрис Хилтон дала откровенное интервью, в котором рассказала, как готовится к ЭКО. Об этом сообщает People.
41-летняя Пэрис Хилтон призналась, что ей не терпится создать семью и она планирует пройти процедуру ЭКО в 2023 году.
Светская львица уточнила, что они с мужем, Картером Реумом, начали готовиться к процедуре сразу после пандемии коронавируса.
"Мы всегда знали, что хотим детей. Обычно я нахожусь в самолете 250 дней в году, поэтому мы выбрали идеальное время для подготовки: пока весь мир был закрыт, мы начали готовиться. Теперь у нас есть тонны эмбрионов, которые просто ждут", - призналась Хилтон.
Наследница империи Hilton также объяснила журналистам, почему они с мужем не стали заводить детей сразу после свадьбы.
"Мы действительно хотели насладиться первым годом брака как пара, прежде чем заводить детей. Так что теперь, когда мы отметили первую годовщину, я с нетерпением жду 2023 года", - добавила звезда.
Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. До этого светская львица трижды была помолвлена, но так и не связала себя узами брака.