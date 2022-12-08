Пэрис Хилтон готовится к процедуре ЭКО

"Мы всегда знали, что хотим детей. Обычно я нахожусь в самолете 250 дней в году, поэтому мы выбрали идеальное время для подготовки: пока весь мир был закрыт, мы начали готовиться. Теперь у нас есть тонны эмбрионов, которые просто ждут", - призналась Хилтон.