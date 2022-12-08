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1 час назад

Самбурская нашла «идеальное платье» для встречи Нового года

Мослента

Выбранное для встречи Нового года платье показала актриса Настасья Самбурская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звезда опубликовала запись из гардеробной, в ролике она продемонстрировала праздничный образ.

Самбурская нашла «идеальное платье» для встречи Нового года
Фото: МослентаМослента

В видео Самбурская одета в обтягивающее платье темно-серого цвета с блестками и длиной до пола. Образ артистка дополнила неоново-желтыми туфлями на шпильке.

«Кажется, идеальное платье для встречи Нового года найдено», — заявила она.

Звёзды,Настасья Самбурская,
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