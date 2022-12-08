Самбурская нашла «идеальное платье» для встречи Нового года

Выбранное для встречи Нового года платье показала актриса Настасья Самбурская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звезда опубликовала запись из гардеробной, в ролике она продемонстрировала праздничный образ.