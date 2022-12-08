Бузова в кожаных трусах и топе из страз пришла на дискотеку

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась в новогоднем концерте "Танцы! Елка ! МУЗ-ТВ!". Снимками она поделилась в социальных сетях. В среду, 7 декабря, состоялась съемка праздничной дискотеки "Танцы! елка! МУЗ-ТВ!", которую поклонники увидят в ночь с 31 декабря на 1 января, сразу после боя курантов на МУЗ-ТВ.

Гостями мероприятия стали многие российские звезды, в их числе и Ольга Бузова. Перед камерой артистка позирует в трусах из черной кожи, топе с блестками и ремне. Образ дополнили длинные перчатки со стразами и цепь-ожерелье. Певице сделали пышную прическу в стиле 80-х и броский вечерний макияж со стразами.