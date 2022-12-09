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3 часа назад

Актриса "Сладкой жизни" Анастасия Меськова вышла замуж в третий раз

Газета.Ruиещё 3

Актриса Анастасия Меськова («Сладкая жизнь») вышла замуж. Об этом рассказала ее подруга и коллега Мария Шумакова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса "Сладкой жизни" вышла замуж в третий раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для артистки это уже третий брак. Новым мужем Меськовой стал режиссер Михаил Вайнберг («Тест на беременность»). Возлюбленные связали себя узами брака в ЗАГСе в Барвихе.

Первым супругом Меськовой стал повар Константин Берг. Пара была вместе два года, у них родился сын Василий. Во второй раз актриса вышла замуж за мужчину по имени Александр — после четырех лет брака и рождения сына Савелия супруги разошлись.

Вайнберг ранее был женат на Лянке Грыу. У экс-супругов есть сын Максим.

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