Актриса "Сладкой жизни" вышла замуж в третий раз

Актриса Анастасия Меськова («Сладкая жизнь») вышла замуж. Об этом рассказала ее подруга и коллега Мария Шумакова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Для артистки это уже третий брак. Новым мужем Меськовой стал режиссер Михаил Вайнберг («Тест на беременность»). Возлюбленные связали себя узами брака в ЗАГСе в Барвихе.

Первым супругом Меськовой стал повар Константин Берг. Пара была вместе два года, у них родился сын Василий. Во второй раз актриса вышла замуж за мужчину по имени Александр — после четырех лет брака и рождения сына Савелия супруги разошлись.