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1 час назад

Принц Гарри винит себя в конфликте Меган Маркл с отцом

Газета.Ru

Принц Гарри признался, что чувствует свою вину в конфликте Меган Маркл с отцом. Об этом сообщает Page Six.

Принц Гарри винит себя в конфликте Меган Маркл с отцом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На Netflix состоялась премьера документального фильма «Гарри и Меган». В одном из трех эпизодов, вышедших в четверг, 7 декабря, принц Гарри поднял тему сложных взаимоотношений Меган Маркл и ее отца Томаса. Герцог Сассекский обмолвился, что винит себя в их конфликте.

«До этого у нее был отец, а теперь у нее нет отца. Я взял это на себя. Если бы Мэг не была со мной, ее отец все равно был бы ее отцом», — рассказал он.

Меган Маркл перестала общаться со своим отцом после того, как он продал прессе их с принцем Гарри фотографии накануне свадьбы в 2018 году. Томас Маркл отсутствовал на церемонии бракосочетания дочери, а к алтарю ее вел свекор — тогда еще принц Уэльский Чарльз, а теперь король Великобритании Карл III. Он также до сих пор не видел своих внуков: 3-летнего Арчи и годовалую Лилибет.

Отец Меган Маркл неоднократно критиковал ее и ее супруга, принца Гарри. В марте этого года Томас Маркл выразил готовность дать показания против Меган в суде с ее старшей сестрой Самантой.

Звёзды,принц Гарри,Netflix,
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