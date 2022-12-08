Гарик Харламов в одном из шоу неудачно пошутил про дом, который оставил своей бывшей супруге Кристине Асмус, что зацепило актрису и вынудило ее высказаться в ответ.

В своей социальной сети Асмус обратилась к экс-супругу с призывом быть тактичнее и честнее, а также заявила, что никакой дом, как и ни копейки никаких средств Харламов ни ей, ни их общему ребенку не оставил.

«Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему», – написала актриса.

При этом она предположила, что комик до сих пор так злиться на нее просто из-за того, что она ушла.

Харламов молчать не стал и в свою очередь тоже опубликовал пост с обращением к Асмус.

«Про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете в своей половине дома все это время. И живете на моем полном обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок. Не так далеко-то вы и ушли, получается».