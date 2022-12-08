Решетова отказалась от накачанных губ и призвала взять с нее пример

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отказалась от накачанных губ и призвала россиянок взять с нее пример. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26-летняя знаменитость опубликовала видеоролик, на котором она запечатлена, по ее словам, без макияжа и фильтров. В описании к посту она рассказала, что многие девушки ищут недостатки в своей внешности. «Я сама была из тех, кто постоянно хотел что-то улучшить. Сейчас я пришла к гармонии со своей внешностью и отказалась от наращенных ногтей, ресниц, "гиалуронки" и других процедур в пользу естественности», — заявила Решетова.

Бизнесвумен отметила, что будет прибегать к аппаратным процедурам и инъекциям только в особенных случаях. «Поэтому, девочки, очень советую не торопиться с такими процедурами — кожа привыкает. Я не против косметологии и подтяжек, но я бы делала это в 50-55 лет», — посоветовала она.