Новый год все ближе, но праздничное настроение почему-то никак не приходит? Тогда самое время полюбоваться на роскошную Дженнифер Лопес и ее сказочную Рождественскую елку. А заодно взять на вооружение новогодний наряд самой популярной поп-дивы мира.

Совсем скоро мир, забыв обо все на свете будет пить шампанское, вести обратный отсчет под бой часов, загадывать желание и радоваться Новому году. Не исключение и Дженнифер Лопес, которая решила заранее продумать наряд для праздничной ночи.

Так, в качестве новогоднего образа 53-летняя знаменитость выбрала красный тотал-лук — костюм, макияж, аксессуары и обувь — все кроваво-красного цвета. И надо отметить, что выбор оказался не просто удачным, а идеальным. Кроме того, наряд Дженнифер, состоящий из твидового жакета, широких брюк и красных замшевых сапог, отлично гармонировал с украшенной к праздникам елкой у нее за спиной.

Eva.ru