Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Дженнифер Лопес похвасталась наряженной к зимним праздникам елкой

Eva.ru

Новый год все ближе, но праздничное настроение почему-то никак не приходит? Тогда самое время полюбоваться на роскошную Дженнифер Лопес и ее сказочную Рождественскую елку. А заодно взять на вооружение новогодний наряд самой популярной поп-дивы мира.

Совсем скоро мир, забыв обо все на свете будет пить шампанское, вести обратный отсчет под бой часов, загадывать желание и радоваться Новому году. Не исключение и Дженнифер Лопес, которая решила заранее продумать наряд для праздничной ночи.

Так, в качестве новогоднего образа 53-летняя знаменитость выбрала красный тотал-лук — костюм, макияж, аксессуары и обувь — все кроваво-красного цвета. И надо отметить, что выбор оказался не просто удачным, а идеальным. Кроме того, наряд Дженнифер, состоящий из твидового жакета, широких брюк и красных замшевых сапог, отлично гармонировал с украшенной к праздникам елкой у нее за спиной.

Eva.ru

Поклонники рукоплещут и осыпают диву комплиментами, ну а мы берем на вооружение ее образ. Ведь главная головная боль многих женщин вовсе не приготовление оливье к праздничному столу, а выбор наряда для главной ночи года.

Звёзды,Видео,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители