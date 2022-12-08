Карди Би удалила силикон из ягодиц и попросила девушек не увеличивать их

Рэперша Карди Би попросила своих поклонниц отказаться от инъекций силикона в ягодицы. 30-летняя исполнительница предостерегла девушек от популярной пластической операции во время эфира на своей странице в одной из социальных сетей, пишет People.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Карди Би, она проходила через эту процедуру, после чего в августе ей пришлось удалить 95 процентов закачанного в эту часть тела силикона. «Это было безумие. Если ты молода, тебе 20, 21, если ты худенькая и тебе кажется, что на попе недостаточно жира и нужны инъекции, не делай их!» — сказала она.

Кроме того, она попросила девушек быть осторожнее с безоперационной процедурой фотоомоложения. «Сперва сдайте анализ крови, убедитесь, что все в порядке. Если анализы плохие, если у вас диабет или что-нибудь такое, откажитесь», — порекомендовала она.