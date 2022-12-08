Представитель Киркорова опровергла слухи о том, что его отец в реанимации

«Я и с Бедросом разговаривала, и с докторами разговаривала, все хорошо, состояние стабильное. То, что пишут журналисты, что он в реанимации — это не правда. Находится под наблюдением. Он в обыкновенной палате <...> Отвезли в больницу, чтобы под наблюдением докторов был Бедрос, учитывая все-таки возраст, 90, поэтому было решено оставить Бедроса под наблюдением докторов», — поделилась представитель Киркорова.