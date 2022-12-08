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17 минут назад

Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи о том, что его отец в реанимации

Газета.Ru

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о том, что его 90-летний отец Бедрос Киркоров якобы находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Киркорова опровергла слухи о том, что его отец в реанимации
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам Успенской, Киркоров-старший не находится в реанимации. Она назвала его состояние стабильным.

Кроме того, Успенская опровергла ранее озвученный в СМИ диагноз.

«Я и с Бедросом разговаривала, и с докторами разговаривала, все хорошо, состояние стабильное. То, что пишут журналисты, что он в реанимации — это не правда. Находится под наблюдением. Он в обыкновенной палате <...> Отвезли в больницу, чтобы под наблюдением докторов был Бедрос, учитывая все-таки возраст, 90, поэтому было решено оставить Бедроса под наблюдением докторов», — поделилась представитель Киркорова.

Ранее домработница Киркорова Людмила Дороднова заявляла, что отец артиста не берет трубку после слухов о госпитализации.

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