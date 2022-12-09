Самойлова и Джиган показали новогодний декор 4,5-метровой ели в доме

Жена Джигана Оксана Самойлова несколько дней интриговала подписчиков выбором новогоднего декора и наконец показала результат. Снимками она поделилась в социальных сетях.
«Полный джингл-беллс сейчас будет в моей ленте. Пришло время увидеть мою елочку этого года! Залайкайте от души нашу красавицу. Такую же большую, как наша семья», — написала Самойлова в блоге.
Она также отметила, что декораторы больше суток собирали и наряжали елку семейства. Высота составила 4,5 метра. Оксана Самойлова выбрала в этом году украшения белых и золотых цветов и добавила к ним фигурки символа года — кролика. На снимках модель вместе с мужем и детьми в одинаковых синих шелковых пижамах позирует у ели.
Поклонники восхитились праздничным декором и написали в комментариях: «Как стильно!», «Очень красивый декор, восторг!», «Хотела бы такую же огромную елку».
Ранее сообщалось, что Оксане Самойловой подарили свадебное платье за 2,5 млн руб.