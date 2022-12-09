Подольская рассказала о сексуальном воспитании старшего сына

Подольская указала, что сексуальным воспитанием старшего сына у нас занимается только Пресняков. Он научил ребенка называть вещи своими именами и говорить на эту тему без стеснения.

Именно в таком возрасте, когда у ребенка еще нет чувства стыда, нужно начинать сексуальное воспитание, считает Подольская. При этом в некоторых вопросах воспитания она в корне не согласна с мужем. Так, по ее мнению, сыновей не нужно баловать.