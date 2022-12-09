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3 часа назад

Певица Наталья Подольская рассказала о сексуальном воспитании старшего сына

Слово и Делоиещё 1

Певица Наталья Подольская сообщила, что ее супруг Владимир Пресняков занимается сексуальным воспитанием семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Об этом сообщает «Дети. Mail.ru».

Подольская рассказала о сексуальном воспитании старшего сына
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Подольская указала, что сексуальным воспитанием старшего сына у нас занимается только Пресняков. Он научил ребенка называть вещи своими именами и говорить на эту тему без стеснения.

Именно в таком возрасте, когда у ребенка еще нет чувства стыда, нужно начинать сексуальное воспитание, считает Подольская. При этом в некоторых вопросах воспитания она в корне не согласна с мужем. Так, по ее мнению, сыновей не нужно баловать.

Звёзды,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,Mail.ru Group,
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