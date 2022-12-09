Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Как Елена Летучая отметила свое 44-летие

Super.ru

«К возрасту я отношусь игриво, никогда не скрываю и наслаждаюсь каждым днем рождения!» — написала Елена Летучая в личном блоге. Праздник начался незадолго до дня рождения — из холодной Москвы знаменитость улетела на Мальдивы.

Отдых проходит на ура: Летучая наслаждается райскими видами и находит время для активного отдыха, а вечером ее ждет романтический ужин у океана и частный просмотр кинофильмов прямо на пляже — не жизнь, а сказка! Остров не очень большой, обойти его можно за каких-то 10 минут. «Иногда кажется, что весь этот остров только для тебя», — делится ведущая.

Знаменитость с удовольствием следит за местной фауной: до экзотики рукой подать. Они с мужем поселились на водной вилле. То и дело мимо проплывают акулы и скаты, а при желании можно увидеть даже морских черепах.

Звёзды,Видео,Елена Летучая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители