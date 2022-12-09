«К возрасту я отношусь игриво, никогда не скрываю и наслаждаюсь каждым днем рождения!» — написала Елена Летучая в личном блоге. Праздник начался незадолго до дня рождения — из холодной Москвы знаменитость улетела на Мальдивы.

Отдых проходит на ура: Летучая наслаждается райскими видами и находит время для активного отдыха, а вечером ее ждет романтический ужин у океана и частный просмотр кинофильмов прямо на пляже — не жизнь, а сказка! Остров не очень большой, обойти его можно за каких-то 10 минут. «Иногда кажется, что весь этот остров только для тебя», — делится ведущая.