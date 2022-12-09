Не секрет, что многие звезды прибегают к услугам пластических хирургов и косметологов, чтобы исправить особенности внешности и омолодиться. Но мало кто из них делится подробностями таких процедур. Мы спросили у ведущего пластического хирурга Амжада Аль-Юсефа было ли серьезное вмешательство специалистов во внешность голливудской красотки Скарлетт Йоханссон. Ведь кажется, что она смогла обмануть время, год от года становясь все краше.

Нос

Если взглянуть на фотографии из юности Скарлетт, то можно заметить, что переносица тогда была шире. А кончик носа ― округлый, мясистый и слегка опущен. Сейчас нос стал изящнее и тоньше, а его кончик уменьшился в объеме и заострился. Что, кстати, прекрасно гармонирует с ее лицом.

Лицо

Форма лица у Скарлетт Йоханссон со временем тоже изменилась ― оно заметно сузилось. Мы видим, что скулы стали более выраженными и четкими. Возможно, актриса делала коррекцию этих зон с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция. Отмечу, что контур лица стал более четким. Этого можно добиться без операций ― с помощью векторных инъекций препаратами на основе гидроксиапатита кальция. Или благодаря ультразвуковому SMAS-лифтингу. Его еще называют безоперационной подтяжкой лица. Эффект заметен сразу и сохраняется до полугода. Улучшения коснулись и лба актрисы. Он приобрел более гладкий рельеф и ровный тон, а количество мимических морщин ― минимальное. При этом лицо абсолютно подвижное, живое и естественное. Такой эффект дают инъекции ботулотоксина типа А.

Губы

Губы у Скарлетт Йоханссон идеальные от природы, поэтому нет необходимости увеличивать их размер или значительно менять форму. Но для поддержания естественного объема она, скорее всего, делает контурную пластику препаратом на основе гиалуроновой кислоты.

Кожа

От природы у актрисы проблемная кожа, склонная к жирности и образованию комедонов. Однако, правильный уход привел ее кожу в порядок, и она выглядит свежей, здоровой и увлажненной. В себорегуляции и увлажнении кожи помогают курсы биоревитализации, мезотерапии, коллагенотерапии. Вероятно, Скарлетт регулярно посещает косметолога и проходит такие процедуры, поддерживая результат грамотно подобранным домашним уходом.

Прикус

Скорее всего, актриса получала ортодонтическое лечение, поскольку имеет место изменение прикуса. Об этом говорит верхний ряд зубов, который со временем стал ровнее. Также по ее ослепительной улыбке мы видим, что была сделана установка виниров.

Грудь

На фотографиях после 2005 года заметна разница в объеме груди, что говорит о факте увеличительной маммопластики. Однако, на снимках 2014 года и позже мы видим, что Скарлетт Йоханссон вернулась к своим прежним натуральным формам. То есть была сделана редукционная маммопластика с удалением имплантов.