Кэмпбелл появилась на публике в откровенном наряде с перьями

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

52-летняя манекенщица была замечена на красной дорожке кинофестиваля в Джидде, Саудовская Аравия. Для мероприятия знаменитость выбрала зеленое платье люксового бренда Valentino, оформленное глубоким V-образным декольте, высоким разрезом и рукавами с перьями. Ее образ дополняли открытые черные босоножки, массивные кольца и золотое колье.

Визажисты нанесли на глаза модели серые тени, а на губы — розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и убрали назад, разделив их на ровный пробор.