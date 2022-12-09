Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Наоми Кэмпбелл появилась на публике в откровенном наряде с перьями

Lenta.ru

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Кэмпбелл появилась на публике в откровенном наряде с перьями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

52-летняя манекенщица была замечена на красной дорожке кинофестиваля в Джидде, Саудовская Аравия. Для мероприятия знаменитость выбрала зеленое платье люксового бренда Valentino, оформленное глубоким V-образным декольте, высоким разрезом и рукавами с перьями. Ее образ дополняли открытые черные босоножки, массивные кольца и золотое колье.

Визажисты нанесли на глаза модели серые тени, а на губы — розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и убрали назад, разделив их на ровный пробор.

Ранее Наоми Кэмпбелл посетила гала-ужин Vogue Forces For Change в Лондоне. Звезда вышла в свет в черном платье с полупрозрачной юбкой. При этом верх наряда был оформлен V-образным декольте, кружевами и перьями на бретелях.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители