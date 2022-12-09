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2 часа назад

Звезда «Курьера» Дунаевский после измены жены с массажистом хочет забрать у нее детей

Слово и Дело

Актер Федор Дунаевский разводится со своей женой Ириной после ее измены с массажистом. Он хочет, чтобы дети жили у него.

Звезда «Курьера» после измены жены с массажистом хочет забрать у нее детей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Заявление на развод подала супруга звезды «Курьера». Она потребовала оставить наследников с ней и обязать актера платить алименты на содержание детей. Однако сам Дунаевский против этого.

Актер хочет, чтобы дети жили с ним. Адвокат кинозвезды Сергей Жорин сообщил, что мать всячески препятствует встречам отца с дочерью. У девочки, по его мнению, формируется негативный образ родителя, и она думает, что он не хочет ее видеть.

О жизни сына рассказал сам Дунаевский в разговоре с изданием «СтарХит». Он указал, что ребенок из-за постоянных скандалов съехал от матери и живет то у него, то в съемной квартире.

«Возможно обоим детям необходима квалифицированная психологическая помощь после всего пережитого», — резюмировал 53-летний актер.

Ходили слухи, что супруги расстались из-за измены со стороны жены артиста. Знакомые утверждают, что женщина увлеклась массажистом.

Звёзды,Федор Дунаевский,Сергей Жорин,
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