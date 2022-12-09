Ивлеева призналась, что рекламировала косметику с запрещенным ингредиентом в составе

Настя Ивлеева выпустила новый выпуск своего YouTube-шоу Agent Show 3.0, гостьей которого стала блогер Anastasiz. В конце интервью Anastasiz поинтересовалась у Насти, было ли ей когда-нибудь стыдно за рекламу. В ответ Ивлеева призналась, что продвигала сыворотку для лица, которая, как выяснилось позже, оказалась сомнительного качества. Продукт разоблачила блогер Катя Коносова: девушка провела расследование, к которому привлекла экспертов — химика, фармацевта, врача-дерматовенеролога и косметолога, юристов — и выяснила, что упомянутое средство содержит антибиотик тетрациклин, который, равно как и другие антибиотики, законодательно запрещено использовать в косметологии.

«Это было давно, слава Богу, может быть, 3-4 года назад. Были моменты, когда я рекламировала товары, которые как раз таки не проходили проверку. То есть я не интересовалась их бэкграундом, просто думала: «Ну, окей, предлагают бабки». Я эту залупу рекламировала. Этому нет, наверное, оправдания. Мы как люди, которые ответственны за аудиторию, должны были как-то где-то... Я рекламировала эту сыворотку, потом уже, когда вышел разбор, конечно, я была в шоке, что вся эта движуха случилась. Меня просили извиниться, что я это прорекламировала. Я, по-моему, этого не сделала, за что на меня немножко обиделись. Но было и было, как говорится. Вот это было зашкварно, что я отрекламировала, взяла деньги и не извинилась», — вспомнила Настя Ивлеева.