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2 часа назад

Веру Брежневу заподозрили в беременности

WomanHit.ru

Поклонники считают, что у певицы заметно округлился живот.

Брежневу заподозрили в беременности
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вера Брежнева дала повод для слухов о третьей беременности. У певицы состоялся первый за долгое время концерт в Риге. Брежнева появилась на сцене в платье-балахоне белого цвета, который скрывал ее фигуру. Однако во время движений наряд все же иногда очерчивал формы звезды. И внимательные зрители разглядели у 40-летней звезды уже сильно округлившийся живот.

Сама Брежнева пока слухи не комментирует, но ранее признавалась, что готова стать многодетной матерью. У Веры уже есть две дочери от предыдущих браков. А ее нынешний супруг, композитор Константин Меладзе, воспитывае троих детей от бывшей жены. На вопрос журналистов об общих наследниках с мужем Брежнева год назад отвечала, что не исключает этого.

«Я думаю об этом, но мы ждем знака свыше», — рассказала Брежнева в одном из интервью.

Звёзды,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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