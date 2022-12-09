Брежневу заподозрили в беременности

Вера Брежнева дала повод для слухов о третьей беременности. У певицы состоялся первый за долгое время концерт в Риге. Брежнева появилась на сцене в платье-балахоне белого цвета, который скрывал ее фигуру. Однако во время движений наряд все же иногда очерчивал формы звезды. И внимательные зрители разглядели у 40-летней звезды уже сильно округлившийся живот.

Сама Брежнева пока слухи не комментирует, но ранее признавалась, что готова стать многодетной матерью. У Веры уже есть две дочери от предыдущих браков. А ее нынешний супруг, композитор Константин Меладзе, воспитывае троих детей от бывшей жены. На вопрос журналистов об общих наследниках с мужем Брежнева год назад отвечала, что не исключает этого.