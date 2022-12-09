Бывший муж Варнавы поздравил ее с днем рождения

Режиссер Александр Молочников поздравил свою бывшую супругу, звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву, с днем рождения. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Сегодня, 9 декабря, Екатерине Варнаве исполняется 38 лет. Одним из первых звезду Comedy Woman поздравил ее бывший муж Александр Молочников. Режиссер опубликовал в социальных сетях несколько фотографий с экс-супругой, сопроводив их теплыми пожеланиями. «С днем рождения. Талантливая, красивая и нечеловечески добрая. Пусть все будет хорошо!» — написал он.

О расставании Екатерины Варнавы и Александра Молочникова стало известно в сентябре этого года. Молочников дал интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом)*, в котором признался, что женился на Варнаве в марте этого года. По словам режиссера, они планировали переехать из России в США и завести детей, но в конечном итоге расстались по обоюдному согласию.