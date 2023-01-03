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1 час назад

3 звездные матери, которые выплачивают алименты экс-мужьям

Мира Маркина

Отцы, выплачивающие алименты, давно никого не удивляют. Однако есть и женщины, которым пришлось покинуть семью и которые также финансово поддерживают детей, а порой и бывших мужей. К слову, среди таких женщин есть даже звезды. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

3 звездные матери, которые выплачивают алименты экс-мужьям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Беременная Ольга Орлова ответила на неудобные вопросы о материнстве

Бритни Спирс

В 2007 году Спирс решила развестись с танцором Кевином Федерлайном. Разрыв дался певице крайне тяжело, и она попыталась найти спасение в алкоголе и запрещенных веществах. Кевин тут же использовал это против нее: он отсудил право опеки над двумя сыновьями, получил единовременную выплату в размере миллиона долларов, а также суд обязал Спирс выплачивать экс-супругу 20 тысяч долларов ежемесячно в качестве алиментов.

Холли Берри

Актриса и манекенщик Габриэль Обри не были расписаны, но это не помешало мужчине взыскать со звезды алименты. Спустя несколько лет после расставания Обри узнал, что Берри встречается с французским актером Оливье Мартинезем и планирует увезти их общую дочь Налу во Францию. Габриэль тут же обратился в суд в попытках запретить экс-супруге выезд с ребенком за рубеж, а также потребовал 16 тысяч долларов ежемесячно. Обри заявил, что во время разъездов Берри он сидит с дочерью, поэтому ему нужны деньги на ее содержание.

Вскоре Берри узнала, что ее бывший муж вообще перестал работать и жил на ее алименты. Актриса обратилась в суд с просьбой уменьшить размер выплат, но ее иск отклонили.

Ким Бейсингер

С первым мужем Роном Снайдером-Бриттоном у Ким не было даже детей, но мужчина все равно решил взыскать с бывшей жены алименты. В суде Рон признался, что развод стал для него большой неожиданностью, и теперь он не представляет, как жить дальше. Снайдер-Бриттоном заявил суду, что 12 тысяч долларов ежемесячно смогут склеить его разбитое сердце, и суд пошел Рону навстречу.

Звёзды,Ким Бейсингер,Ольга Орлова,Бритни Спирс,
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