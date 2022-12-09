Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась в Telegram-канале на проблемы со здоровьем.
Утяшева сообщила, что заболела. По словам спортсменки, у нее совсем не осталось сил. Она уточнила, что не привыкла в такому. Звезда попросила поклонников поделиться советами о лечении недуга.
«Всем скорейшего выздоровления! Воздушно-капельный поцелуй от меня и на связи», — заявила гимнастка.
Ранее Утяшева рассказала, что не ревнует супруга Павла Волю к другим женщинам и работе. Спортсменка добавила, что гордится карьерой мужа. Однако звезда призналась, что не является «супервумен». Она ревнует комика ко времени, которое он проводит не с ней.