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23 минуты назад

Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Газета.Ru

Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась в Telegram-канале на проблемы со здоровьем.

Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Утяшева сообщила, что заболела. По словам спортсменки, у нее совсем не осталось сил. Она уточнила, что не привыкла в такому. Звезда попросила поклонников поделиться советами о лечении недуга.

«Всем скорейшего выздоровления! Воздушно-капельный поцелуй от меня и на связи», — заявила гимнастка.

Ранее Утяшева рассказала, что не ревнует супруга Павла Волю к другим женщинам и работе. Спортсменка добавила, что гордится карьерой мужа. Однако звезда призналась, что не является «супервумен». Она ревнует комика ко времени, которое он проводит не с ней.

Звёзды,Ляйсан Утяшева,
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