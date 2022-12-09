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1 час назад

Полысевший Сергей Жуков рассказал о муках из-за умных мыслей

Слово и Дело

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков предстал перед поклонниками полысевшим. Он объяснил внезапную смену образа.

Полысевший Жуков рассказал о муках из-за умных мыслей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист разместил небольшое видео, на котором смотрит в камеру уставшими глазами. Жуков признался, что каждый день в его голове крутится множество умных мыслей, которые доставляют ему страдания. Облысевший музыкант заявил, что не выдерживает нагрузки, и его распирает от мыслей о творчестве.

В конце видео оказалось, что Жуков разыграл поклонников. Исполнитель хита «Он тебя целует» содрал с себя искусственную кожу головы, за которой скрывались волосы.

Звёзды,Сергей Жуков,
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