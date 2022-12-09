Полысевший Жуков рассказал о муках из-за умных мыслей

Артист разместил небольшое видео, на котором смотрит в камеру уставшими глазами. Жуков признался, что каждый день в его голове крутится множество умных мыслей, которые доставляют ему страдания. Облысевший музыкант заявил, что не выдерживает нагрузки, и его распирает от мыслей о творчестве.